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Учредитель «Акрона»: через 2−3 года у нас будет одна из самых крутых баз в РПЛ

Учредитель «Акрона»: через 2−3 года у нас будет одна из самых крутых баз в РПЛ
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Учредитель «Акрона» Павел Морозов ответил на вопрос о строительстве футбольной базы для тольяттинской команды.

«Нам удалось заполучить огромный участок земли в отличнейшем месте. Улица Спортивная, автозаводский район города Тольятти, напротив набережной, шикарно, с красивыми видами. Мы планируем построить шесть футбольных полей, два из них будут натуральные, четыре искусственные. Мы вот так проектируем базу, что доступ на два из этих шести футбольных полей будет предоставлен всем футбольным клубам города Тольятти Самарской области. Четыре поля будут под нужды только наших футболистов.

Также нам принадлежит три помещения общей площадью 8 тыс. квадратных метров, которые мы планируем, безусловно, привести в порядок. Это будет медицинский восстановительный центр реабилитации спортсменов. Поэтому, на самом деле, через 2−3 года это будет, наверное, одна из самых крутых баз в нашей лиге», — сказал учредитель клуба Павел Морозов в эфире «Акрон он эйр».

Напомним, в нынешнем сезоне «Акрон» дебютировал в элитном дивизионе чемпионата России.

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