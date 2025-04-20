«Факел» — «Ростов»: Кучаев увеличил преимущество гостей на 77-й минуте

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются воронежский «Факел» и «Ростов». Игра идёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов (Саранск). Матч начался в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 2:0 в пользу гостей.

На 30-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков открыл счёт. На 77-й минуте полузащитник Константин Кучаев увеличил преимущество гостей — 2:0.

После 24 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.