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Факел — Ростов, результат матча 25-го тура РПЛ, счёт 0:2, 20 апреля 2025 года

«Ростов» уверенно обыграл «Факел» в матче 25-го тура РПЛ
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Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались воронежский «Факел» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Ростов» одержал победу со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Голенков – 30'     0:2 Кучаев – 77'    

На 30-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков открыл счёт. На 77-й минуте полузащитник Константин Кучаев увеличил преимущество гостей — 2:0.

После 25 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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