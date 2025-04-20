Бруну Фернандеш впервые с января 2022 года не попал в стартовый состав «МЮ» на матч АПЛ

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш впервые с января 2022 года не был включён в стартовый состав «красных дьяволов» на матч английской Премьер-лиги. Об этом информирует официальный аккаунт АПЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

Португальский футболист начнёт игру 33-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» на скамейке запасных.

Всего в нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 18 результативными передачами. В общей сложности 30-летний футболист провёл на поле 4280 минут. Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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