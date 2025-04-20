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Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Эракович и Мантуан пропустят матч с «Химками»

Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Эракович и Мантуан пропустят матч с «Химками»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что защитник Страхиня Эракович и хавбек Густаво Мантуан не примут участия в матче с подмосковными «Химками» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 из-за повреждений. Игра пройдёт 20 апреля, начало — в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Эраковича и Мантуана повреждения, они не смогут принять участие в матче. С ними, наверно, играли бы по другому», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После 24 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

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