Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Эракович и Мантуан пропустят матч с «Химками»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что защитник Страхиня Эракович и хавбек Густаво Мантуан не примут участия в матче с подмосковными «Химками» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 из-за повреждений. Игра пройдёт 20 апреля, начало — в 16:30 мск.

«У Эраковича и Мантуана повреждения, они не смогут принять участие в матче. С ними, наверно, играли бы по другому», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После 24 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.