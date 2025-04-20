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Де Брёйне — об уходе из «Сити»: я говорил директорам клуба, что ещё могу помочь команде

Де Брёйне — об уходе из «Сити»: я говорил директорам клуба, что ещё могу помочь команде
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне считает, что он по-прежнему способен играть на высоком уровне.

«Я не чувствую себя выдохнувшимся. Я сказал им [директорам «Манчестер Сити» Бегиристайну и Сориано], что чувствую, что мне ещё есть что дать. Знаю, что мне уже не 25 лет, но всё ещё считаю, что могу выполнять свою работу.

Я открыт для будущего, ведь должен смотреть на картину в целом. Я изучаю спортивные причины, семейные обстоятельства и всё остальное, чтобы понять, что имеет наиболее важное значение для меня и моей семьи. По-прежнему чувствую способность играть на хорошем уровне, но мне придётся принять решение, когда я узнаю немного больше», — приводит слова Де Брёйне Daily Mail.

Ранее 33-летний футболист сообщил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона. Бельгийский полузащитник выступает за «горожан» с 2015 года.

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