Де Брёйне объяснил, почему «Ман Сити» не стал продлевать с ним контракт

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне считает, что одна из причин, почему клуб принял решение не продлевать с ним контракт, связана с игровыми проблемами команды в нынешнем сезоне.

«По сути, они приняли такое решение, потому что вся команда испытывала трудности. Возможно, если бы команда не испытывала проблем и я бы вернулся, стабильно играл (в начале сезона Де Брёйне получил травму. — Прим. «Чемпионата»), то, может быть, клуб принял бы другое решение.

Они сказали мне о своём решении, и я не могу узнать, о чём они думают на самом деле. Считаю, что по-прежнему нахожусь в хорошей форме. Я играю гораздо больше, чем в прошлом году, если не считать полученную травму.

Не чувствую, что хочу делиться [более конкретными причинами], потому что для клуба это более важно с точки зрения бизнеса, на основании чего и было принято решение. Разговор [с руководством] был недолгим. Они просто сказали мне, и на этом всё. Мне необходимо смириться с ситуацией, хоть я и чувствую, что всё ещё могу выполнять свою работу хорошо», — приводит слова Де Брёйне Daily Mail.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола: