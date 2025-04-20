Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне объяснил, почему «Ман Сити» не стал продлевать с ним контракт

Де Брёйне объяснил, почему «Ман Сити» не стал продлевать с ним контракт
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне считает, что одна из причин, почему клуб принял решение не продлевать с ним контракт, связана с игровыми проблемами команды в нынешнем сезоне.

«По сути, они приняли такое решение, потому что вся команда испытывала трудности. Возможно, если бы команда не испытывала проблем и я бы вернулся, стабильно играл (в начале сезона Де Брёйне получил травму. — Прим. «Чемпионата»), то, может быть, клуб принял бы другое решение.

Они сказали мне о своём решении, и я не могу узнать, о чём они думают на самом деле. Считаю, что по-прежнему нахожусь в хорошей форме. Я играю гораздо больше, чем в прошлом году, если не считать полученную травму.

Не чувствую, что хочу делиться [более конкретными причинами], потому что для клуба это более важно с точки зрения бизнеса, на основании чего и было принято решение. Разговор [с руководством] был недолгим. Они просто сказали мне, и на этом всё. Мне необходимо смириться с ситуацией, хоть я и чувствую, что всё ещё могу выполнять свою работу хорошо», — приводит слова Де Брёйне Daily Mail.

Материалы по теме
Де Брёйне — об уходе из «Сити»: я говорил директорам клуба, что ещё могу помочь команде

Де Брёйне преподали урок уличного футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android