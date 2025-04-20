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Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил матч «Динамо» — «Рубин»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил матч «Динамо» — «Рубин»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин был замечен на «ВТБ Арене» на матче 25-го тура РПЛ, в котором московское «Динамо» нанесло поражение казанскому «Рубину» со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

В момент, когда камеры выхватили Карпина, тренер работал за ноутбуком.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля текущего года. До этого момента специалист совмещал работу в клубе и сборной.

В последнем официальном матче под руководством Карпина сборная России уступила команде Хорватии (0:1) в выездном матче квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре и упустила прямую путёвку в финальную стадию турнира. В марте 2022 года российская сборная была отстранена от международных турниров.

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