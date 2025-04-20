Адиев — о матче с «Зенитом»: основной состав «Химок» тренировался со мной полтора дня

Исполняющий обязанности главного тренера подмосковных «Химок» Магомед Адиев высказался о предстоящем гостевом матче с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт 20 апреля, начало — в 16:30 мск.

— Как настроение у вас и у игроков в связи со всем, что окружает команду?

— Это игра. Во время матча что футболисты, что тренерский штаб забывают о бытовых и личных моментах. Мы подошли к игре в том временном отрезке, в котором могли. Сделали всё возможное. Посмотрим.

— Сколько дней команда тренировалась основным составом с вами?

— Можно сказать, полтора дня. Одна предыгровая и ещё одно занятие после всех наших итальянских забастовок. На работу приходим, но не работаем. Полтора дня уделили подготовке к игре, но это тоже нормально. Ситуация такая, какая есть. Нужно выходить из неё достойно. Я как главный тренер должен решить ситуацию.

— Как вам кажется, чего не хватало команде?

— С моей стороны было бы неэтично говорить об этом. Каждый тренер видит ситуацию по-своему. Буду переформатировать команду под своё видение. Сделаем всё возможное, а результат, надеемся, в оставшихся играх будет благосклонен.

— Вариант с Мирзовым был единственным на замену Бакаеву?

— Варианты были. Например, Руденко есть, могли с ним вправо игру развернуть. Я понимал, что есть определённые проблемы, мы не в лучшем функциональном состоянии подходим к игре.

Большой посыл исходил в сыгранность. Рассчитываю на тех, кто в большей степени взаимодействовал ранее. Когда лучше познакомлюсь с командой, будут другие вариации, — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

После 24 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 23 очка.