Пятибратов: смена тренера в «Факеле» не сработала, после моего ухода стало хуже

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов считает, что его уход из клуба не помог воронежской команде. Сегодня, 20 апреля, «Факел» уступил «Ростову» в матче 25-го тура РПЛ (0:2).

«Мой уход — не эмоциональное решение. Я и руководители надеялись, что это даст импульс, но лишь этого мало. Нужны качественные футболисты, их нет в «Факеле» в нужном количестве. У «Зенита», «Спартака», «Краснодара» группа атаки — хорошие иностранцы. Команда, которая не приобретает игроков, не может быть сильной. К сожалению, ситуация стала хуже. Смена тренера не сработала, но не только в этом дело. Все, кто работал в «Факеле», успешные тренеры и сейчас трудоустроены», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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