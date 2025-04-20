Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пятибратов: смена тренера в «Факеле» не сработала, после моего ухода стало хуже

Пятибратов: смена тренера в «Факеле» не сработала, после моего ухода стало хуже
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов считает, что его уход из клуба не помог воронежской команде. Сегодня, 20 апреля, «Факел» уступил «Ростову» в матче 25-го тура РПЛ (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Голенков – 30'     0:2 Кучаев – 77'    

«Мой уход — не эмоциональное решение. Я и руководители надеялись, что это даст импульс, но лишь этого мало. Нужны качественные футболисты, их нет в «Факеле» в нужном количестве. У «Зенита», «Спартака», «Краснодара» группа атаки — хорошие иностранцы. Команда, которая не приобретает игроков, не может быть сильной. К сожалению, ситуация стала хуже. Смена тренера не сработала, но не только в этом дело. Все, кто работал в «Факеле», успешные тренеры и сейчас трудоустроены», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Дмитрий Пятибратов ответил, общался ли с Шалимовым перед назначением в «Факел»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android