Московское «Динамо» повторило клубный рекорд 1994 года по голевой серии
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В Москве на «ВТБ Арене» завершился матч 25-го тура РПЛ, в котором столичное «Динамо» обыграло казанский «Рубин» со счётом 3:1. Этот матч стал уже 19-м подряд для бело-голубых в чемпионате России, в котором они не ушли с поля без забитого мяча, что помогло команде Марцела Лички повторить клубный рекорд 1994 года по количеству голевых матчей кряду.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23' 1:1 Безруков – 25' 2:1 Гладышев – 61' 3:1 Бителло – 90+9'
Удаления: нет / Даку – 90'
Напомним, дублем в составе победителей отметился нападающий Ярослав Гладышев. Ещё один гол на счету бразильского полузащитника Бителло. У «Рубина» единственный гол на счету хавбека Руслана Безрукова.
Таким образом, бело-голубые набрали 46 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России — 2024/2025, обойдя столичный «Локомотив» (44).
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