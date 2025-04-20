Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Химки»: Лусиано Гонду открыл счёт в матче на 22-й минуте

«Зенит» — «Химки»: Лусиано Гонду открыл счёт в матче на 22-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и «Химки». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'    

На 22-й минуте нападающий «Зенита» Лусиано Гонду открыл счёт в игре.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 24 матча. «Химки» заработали 23 очка после 24 игр и располагаются на 12-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 55 очков за 25 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Зенит» и ЦСКА в РПЛ, «Реал» — «Атлетик» в Примере и Кубок Стэнли
Топ-события воскресенья: «Зенит» и ЦСКА в РПЛ, «Реал» — «Атлетик» в Примере и Кубок Стэнли

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android