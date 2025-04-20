«Зенит» — «Химки»: Лусиано Гонду открыл счёт в матче на 22-й минуте

В эти минуты идёт матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и «Химки». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте нападающий «Зенита» Лусиано Гонду открыл счёт в игре.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 24 матча. «Химки» заработали 23 очка после 24 игр и располагаются на 12-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 55 очков за 25 игр.

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