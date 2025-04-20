Экс-тренер «Факела» Пятибратов: камень ни в кого не бросишь — все на пределе возможностей

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о результатах воронежской команды после своей отставки. Пятибратов покинул клуб 31 марта. Сегодня, 20 апреля, «Факел» уступил «Ростову» (0:2) в 25-м туре РПЛ.

«Очевидные вещи. Ребята делают всё, что могут. Сейчас и психологическое состояние не очень, но и голов нет. Это главное в футболе. При мне у «Факела» тоже была эта проблема, но там мы играли два матча в меньшинстве. Шалимов перестраивает игру, есть позитивные сдвиги, но всё нет голов.

Проблема в том, что ушёл Марков, а никто не пришёл. Голенков у «Ростова» забивает, Агаларов в «Динамо» Махачкала забивает. А в «Факеле» после ухода Маркова такого футболиста нет.

Камень ни в кого не бросишь — все работают на пределе своих возможностей. Надо отдать должное и болельщикам — поддерживают команду, несмотря ни на что», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.