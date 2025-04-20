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Московское «Динамо» в матче с «Рубином» повторило необычное клубное достижение 1993 года

Московское «Динамо» в матче с «Рубином» повторило необычное клубное достижение 1993 года
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В Москве на «ВТБ Арене» завершился матч 25-го тура РПЛ, в котором столичное «Динамо» обыграло казанский «Рубин» со счётом 3:1. Эта домашняя победа стала пятой подряд для бело-голубых в рамках чемпионата России, при которой они отправили в ворота соперников не менее трёх мячей. Ранее аналогичная серия случалась в истории динамовцев лишь однажды — в далёком 1993 году.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

Напомним, дублем в составе победителей отметился форвард Ярослав Гладышев. Ещё один гол на счету бразильского полузащитника Бителло. У «Рубина» единственный гол на счету хавбека Руслана Безрукова.

Таким образом, бело-голубые набрали 46 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России — 2024/2025, обойдя столичный «Локомотив» (44).

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