Московское «Динамо» в матче с «Рубином» повторило необычное клубное достижение 1993 года

В Москве на «ВТБ Арене» завершился матч 25-го тура РПЛ, в котором столичное «Динамо» обыграло казанский «Рубин» со счётом 3:1. Эта домашняя победа стала пятой подряд для бело-голубых в рамках чемпионата России, при которой они отправили в ворота соперников не менее трёх мячей. Ранее аналогичная серия случалась в истории динамовцев лишь однажды — в далёком 1993 году.

Напомним, дублем в составе победителей отметился форвард Ярослав Гладышев. Ещё один гол на счету бразильского полузащитника Бителло. У «Рубина» единственный гол на счету хавбека Руслана Безрукова.

Таким образом, бело-голубые набрали 46 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России — 2024/2025, обойдя столичный «Локомотив» (44).