Кейн побил рекорд Холанда, забив 60 голов за 60 матчей в Бундеслиге
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн установил рекорд немецкой Бундеслиги, быстрее всех забив 60 голов в турнире. Для этого 31-летнему футболисту понадобилось 60 матчей. Английский форвард превзошёл достижение бывшего нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, поразившего ворота соперников 60 раз за 65 матчей.
Кейн отметился 60-м мячом во встрече 30-го тура Бундеслиги с «Хайденхаймом» (0:4). Нападающий открыл счёт на 13-й минуте.
Германия — Бундеслига . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 13' 0:2 Лаймер – 19' 0:3 Коман – 36' 0:4 Киммих – 56'
Форвард перешёл в «Баварию» летом 2023 года из «Тоттенхэма». Всего за этот период он принял участие в 88 матчах во всех турнирах, в которых забил 80 голов и сделал 24 результативные передачи.
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