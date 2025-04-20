Кейн побил рекорд Холанда, забив 60 голов за 60 матчей в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн установил рекорд немецкой Бундеслиги, быстрее всех забив 60 голов в турнире. Для этого 31-летнему футболисту понадобилось 60 матчей. Английский форвард превзошёл достижение бывшего нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, поразившего ворота соперников 60 раз за 65 матчей.

Кейн отметился 60-м мячом во встрече 30-го тура Бундеслиги с «Хайденхаймом» (0:4). Нападающий открыл счёт на 13-й минуте.

Форвард перешёл в «Баварию» летом 2023 года из «Тоттенхэма». Всего за этот период он принял участие в 88 матчах во всех турнирах, в которых забил 80 голов и сделал 24 результативные передачи.

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