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Форвард «Динамо» Гладышев ответил, почему редко общается с журналистами

Форвард «Динамо» Гладышев ответил, почему редко общается с журналистами
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Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев после сегодняшней домашней победы своей команды в матче 25-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (3:1), в котором он оформил дубль, назвал причину, по которой редко общается с представителями СМИ.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

— Почему так редко общаетесь с журналистами?
— Не считаю нужным. Не нравится, скромный, — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Всего в нынешнем сезоне чемпионата России на счету 21-летнего Гладышева 23 матча за «Динамо», в которых он забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Бело-голубые набрали 46 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России — 2024/2025, обойдя столичный «Локомотив» (44).

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