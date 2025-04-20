Форвард «Динамо» Гладышев ответил, почему редко общается с журналистами

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев после сегодняшней домашней победы своей команды в матче 25-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (3:1), в котором он оформил дубль, назвал причину, по которой редко общается с представителями СМИ.

— Почему так редко общаетесь с журналистами?

— Не считаю нужным. Не нравится, скромный, — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Всего в нынешнем сезоне чемпионата России на счету 21-летнего Гладышева 23 матча за «Динамо», в которых он забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Бело-голубые набрали 46 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России — 2024/2025, обойдя столичный «Локомотив» (44).