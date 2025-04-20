Гладышев: игра с «Рубином» войдёт в топ-3 моих матчей за «Динамо»

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев считает, что игра 25-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1) войдёт в топ-3 всех его матчей за бело-голубых. Во встрече с казанским клубом футболист оформил дубль.
«Второй мой гол понравился больше, он потяжелее. Надо было сложиться и нырнуть, чтобы ударить.
Думаю, сегодняшняя игра войдёт в топ-3 всех моих матчей за «Динамо». Ещё выделю самый первый матч и с «Химками», где оформил дубль», — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
В нынешнем сезоне Гладышев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.
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