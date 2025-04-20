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Гладышев: игра с «Рубином» войдёт в топ-3 моих матчей за «Динамо»

Гладышев: игра с «Рубином» войдёт в топ-3 моих матчей за «Динамо»
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Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев считает, что игра 25-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1) войдёт в топ-3 всех его матчей за бело-голубых. Во встрече с казанским клубом футболист оформил дубль.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

«Второй мой гол понравился больше, он потяжелее. Надо было сложиться и нырнуть, чтобы ударить.

Думаю, сегодняшняя игра войдёт в топ-3 всех моих матчей за «Динамо». Ещё выделю самый первый матч и с «Химками», где оформил дубль», — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне Гладышев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

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