Форвард «Динамо» Гладышев: рекорд Овечкина — великий, его никто не побьёт

Нападающий московского ФК «Динамо» Ярослав Гладышев высказался о рекорде российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Ты прокомментировал в ролике «Динамо» шайбу Овечкина.

— Овечкин, как и я, воспитанник «Динамо». Поздравляю его. Это великий рекорд, который никто не побьёт. А комментатором быть мне не нравится, — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Овечкин забросил рекордную, 895-ю шайбу 6 апреля в матче, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Он стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ.

После 25 сыгранных матчей ФК «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.