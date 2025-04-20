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Агент Тюкавина: Гладышев не заменил Костю, но по сравнению с Маухубом он светлое пятно

Агент Тюкавина: Гладышев не заменил Костю, но по сравнению с Маухубом он светлое пятно
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос, смог ли Ярослав Гладышев полноценно заменить 22-летнего форварда, восстанавливающегося от травмы.

«Лучше спросите у Лички, смог ли Гладышев полноценно заменить Тюкавина. Моё мнение — нет. Сколько он моментов не забил? КПД у Ярослава не очень высокий. Да, Гладышев уже сравнялся с Костей по голам, но сколько он уже не играл? Такого бы не было. Но в любом случае и Ярославу, и «Динамо» желаю удачи. По сравнению с Маухубом это хоть какое-то светлое пятно», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 20 апреля, Гладышев оформил дубль в матче 25-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1).

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