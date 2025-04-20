«Рустик с командой!» «Ростов» показал видео с Ятимовым, потерявшим сознание во время игры
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Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» опубликовала видео из подтрибунного помещения с голкипером Рустамом Ятимовым, приземлившимся на голову и потерявшим сознание в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Факелом» (2:0). Вратарь был заменён на 62-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Голенков – 30' 0:2 Кучаев – 77'
Видео доступно в телеграм-канале «Ростова».
Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).
После 25 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.
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