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«Рустик с командой!» «Ростов» показал видео с Ятимовым, потерявшим сознание во время игры

Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» опубликовала видео из подтрибунного помещения с голкипером Рустамом Ятимовым, приземлившимся на голову и потерявшим сознание в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Факелом» (2:0). Вратарь был заменён на 62-й минуте.

Видео доступно в телеграм-канале «Ростова».

Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

После 25 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.