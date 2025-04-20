Вирц определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру — Bild

Немецкий полузащитник «Байера» Флориан Вирц определился с клубом, в котором хотел бы продолжить свою карьеру. Наиболее приоритетным вариантом для 21-летнего игрока является мадридский «Реал». Об этом сообщает Bild.

По информации издания, Вирц считает, что в мадридском клубе у него будут большие шансы выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч». На втором месте в рейтинге футболиста при выборе клуба находится «Манчестер Сити», где у немца будет возможность поработать с Хосепом Гвардиолой. Третьим вариантом является переход в мюнхенскую «Баварию».

Контракт Флориана Вирца с «Байером» действует до 30 июня 2027 года, стороны пока не договорились о его продлении. Трансферная стоимость Вирца, по данным Transfermarkt, оценивается в € 140 млн.

В этом сезоне Флориан Вирц провёл в немецком чемпионате в составе «Байера» 26 матчей, в которых забил девять мячей и сделал 10 ассистов.