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Вирц определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру — Bild

Вирц определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру — Bild
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Немецкий полузащитник «Байера» Флориан Вирц определился с клубом, в котором хотел бы продолжить свою карьеру. Наиболее приоритетным вариантом для 21-летнего игрока является мадридский «Реал». Об этом сообщает Bild.

По информации издания, Вирц считает, что в мадридском клубе у него будут большие шансы выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч». На втором месте в рейтинге футболиста при выборе клуба находится «Манчестер Сити», где у немца будет возможность поработать с Хосепом Гвардиолой. Третьим вариантом является переход в мюнхенскую «Баварию».

Контракт Флориана Вирца с «Байером» действует до 30 июня 2027 года, стороны пока не договорились о его продлении. Трансферная стоимость Вирца, по данным Transfermarkt, оценивается в € 140 млн.

В этом сезоне Флориан Вирц провёл в немецком чемпионате в составе «Байера» 26 матчей, в которых забил девять мячей и сделал 10 ассистов.

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