Кафанов рассказал о состоянии здоровья вратаря «Ростова» Ятимова после потери сознания

Тренер вратарей футбольного клуба «Ростов» Виталий Кафанов рассказал о состоянии здоровья голкипера Рустама Ятимова, приземлившегося на голову и потерявшего сознание в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Факелом» (2:0). Вратарь был заменён на 62-й минуте.

«По горячим следам сложно сказать о состоянии Рустама Ятимова. Потерял сознание, сотрясение точно серьёзное. Но точнее будет известно вечером, когда прилетим в Ростов. Будем чётко понимать, что врачи скажут. Рустам сейчас не всё помнит», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 25 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.