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Киммих рассказал об атмосфере в раздевалке «Баварии» после вылета из Лиги чемпионов

Киммих рассказал об атмосфере в раздевалке «Баварии» после вылета из Лиги чемпионов
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Футболист мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, какой была атмосфера в раздевалке после вылета из Лиги чемпионов от миланского «Интера». Первый матч 1/4 финала проходил в Мюнхене и завершился в пользу миланцев со счётом 2:1. Вторая игра состоялась в Италии и завершилась вничью — 2:2. По сумме двух встреч победу одержал «Интер» со счётом 4:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     1:1 Мартинес – 58'     2:1 Павар – 61'     2:2 Дайер – 76'    

«У меня было ощущение, что мы стали более сплочёнными. За последние 10 лет я девять раз вылетал из Лиги чемпионов, и у меня часто возникало ощущение, что мы начинаем сомневаться в себе и обвинять других. В этом сезоне мы по-другому общались друг с другом — особенно в раздевалке.

В последние несколько дней никто не искал виноватых. Мы все знали, что уже ничего не можем изменить, и теперь нам нужно было сосредоточиться на последних двух возможных титулах. Компани очень, очень умно действует — особенно на публике. Это огромное преимущество для нас, позволяющее нам сосредоточиться на себе и своих выступлениях», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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