«Челси» одержал волевую победу в матче с «Фулхэмом», забив на 90+3-й минуте
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Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Челси». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Челси» одержал победу со счётом 2:1.
Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
1:0 Айуоби – 20' 1:1 Джордж – 83' 1:2 Нету – 90+3'
В составе хозяев отличился Алекс Айуоби на 20-й минуте. Ответный мяч «Челси» на 84-й минуте забил Тайрик Джордж. Победу гостям принёс Педру Нету, который отметился голом на 90+3-й минуте.
«Фулхэм» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 33 матча. «Челси» находится на пятой строчке, заработав 57 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 76 очков.
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