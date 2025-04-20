«Сочи» разгромил «Аланию» в матче 29-го тура Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:0.
Первый мяч был забит на 32-й минуте. Отличился французский защитник «Сочи» Набиль Аберден. На 60-й минуте Артём Макарчук удвоил преимущество хозяев поля. Спустя 10 минут полузащитник Максим Кайнов забил третий мяч в ворота гостей. На 90+4-й минуте форвард «Сочи» Павел Мелёшин сделал счёт 4:0.
Отметим, что на 67-й минуте «Алания» осталась вдесятером. С поля был удалён защитник Макар Чирков.
После этой победы в активе «Сочи» стало 50 очков. Команда поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» с 23 очками находится на 16-й строчке.
- 20 апреля 2025
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