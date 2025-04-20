Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сочи — Алания, результат матча 20 апреля 2025, счет 4:0, Первая лига 2024-2025

«Сочи» разгромил «Аланию» в матче 29-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 29-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
4 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Аберден – 32'     2:0 Макарчук – 60'     3:0 Кайнов – 72'     4:0 Мелёшин – 90+4'    
Удаления: нет / Чирков – 67'

Первый мяч был забит на 32-й минуте. Отличился французский защитник «Сочи» Набиль Аберден. На 60-й минуте Артём Макарчук удвоил преимущество хозяев поля. Спустя 10 минут полузащитник Максим Кайнов забил третий мяч в ворота гостей. На 90+4-й минуте форвард «Сочи» Павел Мелёшин сделал счёт 4:0.

Отметим, что на 67-й минуте «Алания» осталась вдесятером. С поля был удалён защитник Макар Чирков.

После этой победы в активе «Сочи» стало 50 очков. Команда поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» с 23 очками находится на 16-й строчке.

Материалы по теме
Гендиректор «Сочи»: разговоры о полноценном переходе Гуарирапы в ЦСКА сейчас не ведутся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android