Солтмурад Бакаев: Тедеев реанимировал мою карьеру игрока

Атакующий полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о работе главного тренера команды Заура Тедеева. Футболист заявил, что Тедеев реанимировал его карьеру игрока.

«Это хорошая новость, что Тедеев продлил контракт с клубом ещё на два года. Он сильный тренер, который умеет раскрывать молодых игроков. В моём случае он реанимировал карьеру игрока. В какой-то момент я потерял себя», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний нападающий отметился тремя голами и таким же числом результативных передач в 25 матчах за «Акрон». Самым результативным в РПЛ для Бакаева стал сезон-2020/2021, в котором футболист забил два мяча и сделал пять результативных передач в 28 встречах за «Рубин».