«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» в матче 33-го тура АПЛ

Завершился матч 33-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 77-й минуте. Отличился испанский нападающий «Вулверхэмптона» Пабло Сарабия.

После этой победы в активе «Вулверхэмптона» стало 38 очков. Команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» также набрал 38 очков и находится на 14-й строчке.