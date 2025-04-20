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Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон, результат матча 20 апреля 2025, счет 0:1, чемпионат Англии 2024-2025

«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» в матче 33-го тура АПЛ
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Завершился матч 33-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Сарабия – 77'    

Единственный гол в матче был забит на 77-й минуте. Отличился испанский нападающий «Вулверхэмптона» Пабло Сарабия.

После этой победы в активе «Вулверхэмптона» стало 38 очков. Команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» также набрал 38 очков и находится на 14-й строчке.

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