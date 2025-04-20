Лусиано Гонду — третий игрок «Зенита» в XXI веке, забивший 10+ голов в дебютном сезоне РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду стал третьим игроком сине-бело-голубых в XXI веке, забившим 10+ голов в дебютном сезоне за клуб в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports. Форвард отличился в матче 25-го тура РПЛ с «Химками». Встреча проходит в эти минуты, счёт 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее забить более 10 голов в дебютном сезоне удавалось Павлу Погребняку в 2007 году, тогда он отметился 11 голами, и Артёму Дзюбе, который забил 15 мячей в сезоне-2015/2016.

Отметим, что Лусиано Гонду – лучший бомбардир «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ с 10 голами. За ним идёт Максим Глушенков (9).