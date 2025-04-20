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Лусиано Гонду — третий игрок «Зенита» в XXI веке, забивший 10+ голов в дебютном сезоне РПЛ

Лусиано Гонду — третий игрок «Зенита» в XXI веке, забивший 10+ голов в дебютном сезоне РПЛ
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду стал третьим игроком сине-бело-голубых в XXI веке, забившим 10+ голов в дебютном сезоне за клуб в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports. Форвард отличился в матче 25-го тура РПЛ с «Химками». Встреча проходит в эти минуты, счёт 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Гонду – 22'    

Ранее забить более 10 голов в дебютном сезоне удавалось Павлу Погребняку в 2007 году, тогда он отметился 11 голами, и Артёму Дзюбе, который забил 15 мячей в сезоне-2015/2016.

Отметим, что Лусиано Гонду – лучший бомбардир «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ с 10 голами. За ним идёт Максим Глушенков (9).

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