Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лунёв спасал «Динамо», Рахимов негодовал на бровке. Яркие фото победы бело-голубых

Лунёв спасал «Динамо», Рахимов негодовал на бровке. Яркие фото победы бело-голубых
Комментарии

20 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершился матч 25-го тура РПЛ, в котором столичное «Динамо» обыграло казанский «Рубин» со счётом 3:1. Главным судьёй встречи был Сергей Чебан.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Дублем в составе «Динамо» отметился нападающий Ярослав Гладышев. Победную точку в концовке поставил бразильский полузащитник Бителло. У «Рубина» единственный гол на счету хавбека Руслана Безрукова.
Отметим, что на 90-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён форвард гостей Мирлинд Даку.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android