Лунёв спасал «Динамо», Рахимов негодовал на бровке. Яркие фото победы бело-голубых
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20 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершился матч 25-го тура РПЛ, в котором столичное «Динамо» обыграло казанский «Рубин» со счётом 3:1. Главным судьёй встречи был Сергей Чебан.
Лучшие фото с матча «Динамо» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Дублем в составе «Динамо» отметился нападающий Ярослав Гладышев. Победную точку в концовке поставил бразильский полузащитник Бителло. У «Рубина» единственный гол на счету хавбека Руслана Безрукова.
Отметим, что на 90-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён форвард гостей Мирлинд Даку.
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