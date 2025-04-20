Форвард «Динамо» Ярослав Гладышев оформил дубль во второй раз в карьере
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев забил два гола в матче 25-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1). Он оформил дубль во второй раз в карьере, первый был в 2022 году в игре с «Химками» (6:1). Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23' 1:1 Безруков – 25' 2:1 Гладышев – 61' 3:1 Бителло – 90+9'
Удаления: нет / Даку – 90'
В нынешнем сезоне Гладышев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.
«Динамо» находится на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 46 очков за 25 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 апреля 2025
-
19:10
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:54
-
18:34
-
18:30
-
18:28
-
18:24
-
18:24
-
18:16
-
18:16
-
18:09
-
18:00
-
17:58
-
17:56
-
17:56
-
17:51
-
17:45
-
17:45
-
17:35
-
17:24
-
17:12
-
17:05
-
16:58
-
16:56
-
16:55
-
16:51
-
16:48
-
16:46
-
16:42
-
16:36
-
16:33
-
16:30
-
16:29