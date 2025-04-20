Форвард «Динамо» Ярослав Гладышев оформил дубль во второй раз в карьере

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев забил два гола в матче 25-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1). Он оформил дубль во второй раз в карьере, первый был в 2022 году в игре с «Химками» (6:1). Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

В нынешнем сезоне Гладышев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

«Динамо» находится на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 46 очков за 25 матчей.