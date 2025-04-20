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Видеообзор победы московского «Динамо» над «Рубином» в матче 25-го тура РПЛ

Сегодня, 20 апреля, в Москве на «ВТБ Арене» состоялся матч 25-го тура РПЛ, в котором столичное «Динамо» обыграло казанский «Рубин» со счётом 3:1.

Видео доступно на странице «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дублем в составе победителей отметился нападающий Ярослав Гладышев. Ещё один гол на счету бразильского полузащитника Бителло. У гостей единственный гол на счету хавбека Руслана Безрукова.

Отметим, что на 90-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён форвард гостей Мирлинд Даку.

Таким образом, бело-голубые набрали 46 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя столичный «Локомотив» (44). «Рубин» остался с 36 очками и находится на восьмой строчке.