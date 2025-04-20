Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор победы московского «Динамо» над «Рубином» в матче 25-го тура РПЛ

Видеообзор победы московского «Динамо» над «Рубином» в матче 25-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 апреля, в Москве на «ВТБ Арене» состоялся матч 25-го тура РПЛ, в котором столичное «Динамо» обыграло казанский «Рубин» со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

Видео доступно на странице «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дублем в составе победителей отметился нападающий Ярослав Гладышев. Ещё один гол на счету бразильского полузащитника Бителло. У гостей единственный гол на счету хавбека Руслана Безрукова.

Отметим, что на 90-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён форвард гостей Мирлинд Даку.

Таким образом, бело-голубые набрали 46 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя столичный «Локомотив» (44). «Рубин» остался с 36 очками и находится на восьмой строчке.

Материалы по теме
Московское «Динамо» в матче с «Рубином» повторило необычное клубное достижение 1993 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android