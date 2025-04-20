«Арсенал» на выезде разгромил «Ипсвич» в матче 33-го тура АПЛ

Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ипсвич Таун» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. «Арсенал» одержал победу со счётом 4:0.

Счёт в матче на 14-й минуте открыл Леандро Троссард с передачи Мартина Эдегора. На 28-й минуте Габриэл Мартинелли с передачи Микеля Мерино удвоил преимущество «Арсенала». На 32-й минуте защитник хозяев Лейф Дэвис получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 69-й минуте Леандро Троссард оформил дубль с передачи Деклана Райса. На 88-й минуте Итан Нванери с передачи Александра Зинченко установил окончательный счёт в матче — 4:0.

«Ипсвич Таун» заработал 21 очко после 33 игр и располагается на 18-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» занимает второе место. Команда набрала 66 очков за аналогичное количество встреч. На первой строчке располагается «Ливерпуль» (76).