«Айнтрахт» и «Аугсбург» поделили очки в матче 30-го тура Бундеслиги

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и франкфуртский «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером. Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли распечатать ворота друг друга. Арбитр показал три жёлтые карточки.

«Аугсбург» занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 30 матчей. «Айнтрахт» располагается на третьей строчке, заработав 52 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 72 очка.