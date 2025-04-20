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Аугсбург — Айнтрахт, результат матча 20 апреля 2025, счет 0:0, Бундеслига 2024-2025

«Айнтрахт» и «Аугсбург» поделили очки в матче 30-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и франкфуртский «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером. Итоговый результат — 0:0.

Германия — Бундеслига . 30-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне

Команды не смогли распечатать ворота друг друга. Арбитр показал три жёлтые карточки.

«Аугсбург» занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 30 матчей. «Айнтрахт» располагается на третьей строчке, заработав 52 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 72 очка.

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