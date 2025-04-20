ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

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Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Лукин, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Жемалетдинов, Кисляк, Бистрович, Мусаев, Алеррандо.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Печенин, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев.

После 24 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Крылья» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.