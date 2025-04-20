«Зенит» с минимальным счётом победил «Химки» и вернулся на второе место в таблице РПЛ

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и «Химки». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов (Москва). Победу одержал «Зенит» со счётом 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте матча забил нападающий сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

По итогам этого матча «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 53 очка за 25 встреч. «Химки» заработали 23 очка после 25 игр и располагаются на 12-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 55 очков за 25 игр. Третью строчку занимает «Спартак», набравший 50 очков.