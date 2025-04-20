Мирлинд Даку провёл свой 50-й матч в РПЛ

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку провёл свой 50-й матч в Российской Премьер-Лиге. Юбилейной стала игра 25-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (3:1). Даку отметился голевой передачей и был удалён с поля. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.
Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года, он перебрался в казанский клуб из словенской «Муры». В нынешнем сезоне Даку сыграл за «Рубин» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7 млн.
«Рубин» находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Рашида Рахимова набрала 36 очков за 25 матчей.
- 20 апреля 2025
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