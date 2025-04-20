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Мирлинд Даку провёл свой 50-й матч в РПЛ

Мирлинд Даку провёл свой 50-й матч в РПЛ
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Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку провёл свой 50-й матч в Российской Премьер-Лиге. Юбилейной стала игра 25-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (3:1). Даку отметился голевой передачей и был удалён с поля. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года, он перебрался в казанский клуб из словенской «Муры». В нынешнем сезоне Даку сыграл за «Рубин» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7 млн.

«Рубин» находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Рашида Рахимова набрала 36 очков за 25 матчей.

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