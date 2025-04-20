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Марцел Личка прокомментировал победу «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ с «Рубином»

Марцел Личка прокомментировал победу «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ с «Рубином»
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Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка прокомментировал победу в матче 25‑го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с казанским «Рубином» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

«Очень рад, что удалось победить. В перерыве сказал, что наша игра была медленной, что нужно играть в пас быстрее, чтобы соперник не успевал перестраиваться. Попросил Гладышева и Бителло, когда они заходят между линиями, чтобы они принимали мяч и решали эпизоды. И было два момента, когда Бителло играл пяткой в таких ситуациях, после чего случались потери. Игрок сам должен анализировать действия защитников и решать эпизоды, а не я должен кричать со скамейки, что ему нужно делать. Под конец игры нам повезло, когда соперник попал в штангу. Сами себе «привезли» свободный, но хорошо, что футбольный бог был на нашей стороне», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

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