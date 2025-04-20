Марцел Личка прокомментировал победу «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ с «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка прокомментировал победу в матче 25‑го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с казанским «Рубином» (3:1).
«Очень рад, что удалось победить. В перерыве сказал, что наша игра была медленной, что нужно играть в пас быстрее, чтобы соперник не успевал перестраиваться. Попросил Гладышева и Бителло, когда они заходят между линиями, чтобы они принимали мяч и решали эпизоды. И было два момента, когда Бителло играл пяткой в таких ситуациях, после чего случались потери. Игрок сам должен анализировать действия защитников и решать эпизоды, а не я должен кричать со скамейки, что ему нужно делать. Под конец игры нам повезло, когда соперник попал в штангу. Сами себе «привезли» свободный, но хорошо, что футбольный бог был на нашей стороне», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.
- 20 апреля 2025
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