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Пятибратов: может, «Факелу» лучше вылететь и перезагрузиться, чем вот так

Пятибратов: может, «Факелу» лучше вылететь и перезагрузиться, чем вот так
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Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о возможном вылете воронежцев из Российской Премьер-Лиги. Команда занимает последнее месте в таблице чемпионата, набрав 15 очков.

«У «Оренбурга» есть прекрасный подбор игроков, а у «Факела» самый маленький бюджет, сложная логистика и проблемы с судейством. «Факел» уже три года борется за выживание. Летом была возможность взять Дзюбу — сейчас он забивает за «Акрон». Не нужно было пытаться сохранить марку. Нельзя творить чудо, не покупая игроков. То, что «Факел» делал в предыдущие годы, — это подвиг. Но так не может быть каждый год. Без позитивной энергии тяжело.

Шансы? Да всё очевидно. «Оренбург» все похоронили, но они играют и уже выше «Факела». Надо играть и надеяться на фортуну, если нет мастерства. «Рубин» вылетал, «Динамо» вылетало. Может, лучше перезагрузиться, чем вот так. Ничего страшного не будет. Есть достойные игроки, умный руководитель, финансы. Просто нужно сделать выводы, почему всё так. Ситуация усугубилась. Может, есть какие-то проблемы, которых мы не видим», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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