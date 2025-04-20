«Ротор» дома обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). «Ротор» одержал победу со счётом 2:1.

В составе «Ротора» отличились Андрей Семёнов и Илья Сафронов. За «Тюмень» забил Денис Ткачук.

«Тюмень» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка после 29 матчей. «Ротор» находится на седьмой строчке, заработав 40 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 62 очка.