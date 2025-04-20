Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ротор» дома обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги

«Ротор» дома обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). «Ротор» одержал победу со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 29-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
2 : 1
Тюмень
Тюмень
1:0 Семёнов – 29'     2:0 Сафронов – 42'     2:1 Ткачук – 83'    

В составе «Ротора» отличились Андрей Семёнов и Илья Сафронов. За «Тюмень» забил Денис Ткачук.

«Тюмень» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка после 29 матчей. «Ротор» находится на седьмой строчке, заработав 40 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 62 очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android