«Ротор» дома обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги
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Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Тюмень». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). «Ротор» одержал победу со счётом 2:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 29-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
2 : 1
Тюмень
Тюмень
1:0 Семёнов – 29' 2:0 Сафронов – 42' 2:1 Ткачук – 83'
В составе «Ротора» отличились Андрей Семёнов и Илья Сафронов. За «Тюмень» забил Денис Ткачук.
«Тюмень» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 23 очка после 29 матчей. «Ротор» находится на седьмой строчке, заработав 40 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 62 очка.
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