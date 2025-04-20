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«Манчестер Юнайтед» гарантировал себе место в АПЛ в сезоне-2025/2026

«Манчестер Юнайтед» гарантировал себе место в АПЛ в сезоне-2025/2026
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После поражения «Ипсвич Таун» от «Арсенала» (0:4) «Манчестер Юнайтед» гарантировал себе сохранение прописки в английской Премьер-лиге на следующий сезон.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 14'     0:2 Мартинелли – 28'     0:3 Троссард – 69'     0:4 Нванери – 88'    
Удаления: Дэвис – 32' / нет

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, в 33-м туре чемпионата Англии на своём поле проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 0:1. В составе победителей отличился полузащитник Пабло Сарабия, забив единственный гол на 77-й минуте игры.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 38 очков за 33 матча. У «Ипсвича», который находится на 18-й строчке, 21 очко. В этом сезоне командам осталось сыграть по пять матчей.

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