«Манчестер Юнайтед» гарантировал себе место в АПЛ в сезоне-2025/2026
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После поражения «Ипсвич Таун» от «Арсенала» (0:4) «Манчестер Юнайтед» гарантировал себе сохранение прописки в английской Премьер-лиге на следующий сезон.
Англия — Премьер-лига . 33-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 14' 0:2 Мартинелли – 28' 0:3 Троссард – 69' 0:4 Нванери – 88'
Удаления: Дэвис – 32' / нет
«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, в 33-м туре чемпионата Англии на своём поле проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 0:1. В составе победителей отличился полузащитник Пабло Сарабия, забив единственный гол на 77-й минуте игры.
«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 38 очков за 33 матча. У «Ипсвича», который находится на 18-й строчке, 21 очко. В этом сезоне командам осталось сыграть по пять матчей.
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