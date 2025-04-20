«Арсенал» уступил «Шиннику» в матче 29-го тура Первой лиги
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Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов (Воронеж). «Шинник» одержал победу со счётом 2:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 29-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 1
Арсенал Т
Тула
1:0 Гогуа – 32' 2:0 Фёдоров – 67' 2:1 Калмыков – 71'
На 32-й минуте счёт открыл защитник хозяев Седрик Гогуа. На 67-й минуте Захар Фёдоров удвоил преимущество «Шинника». На 71-й минуте Амур Калмыков отыграл один мяч «Арсенала» и установил окончательный счёт в матче — 1:2.
«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 35 очков за 29 матчей. «Арсенал» заработал 36 очков после аналогичного количества игр и располагается на 10-й строчке.
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