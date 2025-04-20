«Арсенал» уступил «Шиннику» в матче 29-го тура Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов (Воронеж). «Шинник» одержал победу со счётом 2:1.

На 32-й минуте счёт открыл защитник хозяев Седрик Гогуа. На 67-й минуте Захар Фёдоров удвоил преимущество «Шинника». На 71-й минуте Амур Калмыков отыграл один мяч «Арсенала» и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 35 очков за 29 матчей. «Арсенал» заработал 36 очков после аналогичного количества игр и располагается на 10-й строчке.