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«Вильярреал» и «Реал Сосьедад» поделили очки в матче 32-го тура Ла Лиги

Завершился матч 32-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вильярреал» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом. Итоговый результат — 2:2.

На седьмой минуте счёт открыл нападающий хозяев Йереми Пино. В дальнейшем дубль оформил форвард «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль (один из голов — с пенальти). На 60-й минуте нападающий «Вильярреала» Айосе Перес сравнял счёт.

«Реал Сосьедад» занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 42 очко за 32 матча. «Вильярреал» находится на пятой строчке, заработав 52 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 73 очка.