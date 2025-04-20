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Уоткинс — о матчах с «ПСЖ»: я злился из-за того, что не играл, и дал Эмери это знать

Уоткинс — о матчах с «ПСЖ»: я злился из-за того, что не играл, и дал Эмери это знать
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Нападающий английской «Астон Виллы» Олли Уоткинс выразил недовольство непопаданием в стартовый состав на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ». По итогам двух встреч парижский клуб одержал победу со счётом 5:4.

«Я отыграл 20 минут с «ПСЖ» в обоих матчах. Не буду врать, я злился из-за того, что не играл, и дал ему [Унаи Эмери] это знать. Он тренер, и его решения нужно уважать, [но] я не из тех игроков, которые рады сидеть на скамейке запасных.

Такого я ещё не испытывал — пропустить самые важные матчи. Мне хотелось быть на поле как можно дольше. Я сыграл большую роль в том, чтобы мы оказались там, где мы сейчас, и я хочу играть в этих матчах», — приводит слова Уоткинса BBC со ссылкой на Sky Sports.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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