Уоткинс — о матчах с «ПСЖ»: я злился из-за того, что не играл, и дал Эмери это знать

Нападающий английской «Астон Виллы» Олли Уоткинс выразил недовольство непопаданием в стартовый состав на матчи 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ». По итогам двух встреч парижский клуб одержал победу со счётом 5:4.

«Я отыграл 20 минут с «ПСЖ» в обоих матчах. Не буду врать, я злился из-за того, что не играл, и дал ему [Унаи Эмери] это знать. Он тренер, и его решения нужно уважать, [но] я не из тех игроков, которые рады сидеть на скамейке запасных.

Такого я ещё не испытывал — пропустить самые важные матчи. Мне хотелось быть на поле как можно дольше. Я сыграл большую роль в том, чтобы мы оказались там, где мы сейчас, и я хочу играть в этих матчах», — приводит слова Уоткинса BBC со ссылкой на Sky Sports.