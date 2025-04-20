Нападающий «Барселоны» Фати пнул ящик, узнав, что не выйдет на замену с «Сельтой»
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати не сдержал эмоций во время матча с «Сельтой» в 32-м туре Ла Лиги и пнул ящик у скамейки запасных. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Барселоны». 22-летний нападающий сине-гранатовых не вышел на поле.
Испания — Примера . 32-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Сельта
Виго
1:0 Ф. Торрес – 12' 1:1 Иглесиас – 15' 1:2 Иглесиас – 52' 1:3 Иглесиас – 62' 2:3 Ольмо – 64' 3:3 Рафинья – 68' 4:3 Рафинья – 90+8'
Вингер разминался на протяжении большей части второго тайма вместе с партнёрами, но последними на замену при счёте 3:3 вышли Эрик Гарсия и Пау Виктор. Осознав, что он вновь остался в запасе на весь матч, Фати пнул ящик с водой и скамейку.
Фати не играет в Ла Лиге с 10 ноября 2024 года. В 2025 году форвард вышел на поле в концовках двух матчей – с «Барбастро» (4:0) в Кубке Испании и с «Боруссией» (4:0) в Лиге чемпионов.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 апреля 2025
-
20:31
-
20:29
-
20:26
-
20:17
-
20:14
-
20:07
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:36
-
19:35
-
19:28
-
19:24
-
19:22
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:54
-
18:34
-
18:30
-
18:28
-
18:24
-
18:24
-
18:16
-
18:16
-
18:09
-
18:00
-
17:58
-
17:56
-
17:56