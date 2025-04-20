Нападающий «Барселоны» Фати пнул ящик, узнав, что не выйдет на замену с «Сельтой»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати не сдержал эмоций во время матча с «Сельтой» в 32-м туре Ла Лиги и пнул ящик у скамейки запасных. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Барселоны». 22-летний нападающий сине-гранатовых не вышел на поле.

Вингер разминался на протяжении большей части второго тайма вместе с партнёрами, но последними на замену при счёте 3:3 вышли Эрик Гарсия и Пау Виктор. Осознав, что он вновь остался в запасе на весь матч, Фати пнул ящик с водой и скамейку.

Фати не играет в Ла Лиге с 10 ноября 2024 года. В 2025 году форвард вышел на поле в концовках двух матчей – с «Барбастро» (4:0) в Кубке Испании и с «Боруссией» (4:0) в Лиге чемпионов.