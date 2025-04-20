Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Барселоны» Фати пнул ящик, узнав, что не выйдет на замену с «Сельтой»

Нападающий «Барселоны» Фати пнул ящик, узнав, что не выйдет на замену с «Сельтой»
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати не сдержал эмоций во время матча с «Сельтой» в 32-м туре Ла Лиги и пнул ящик у скамейки запасных. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Барселоны». 22-летний нападающий сине-гранатовых не вышел на поле.

Испания — Примера . 32-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Сельта
Виго
1:0 Ф. Торрес – 12'     1:1 Иглесиас – 15'     1:2 Иглесиас – 52'     1:3 Иглесиас – 62'     2:3 Ольмо – 64'     3:3 Рафинья – 68'     4:3 Рафинья – 90+8'    

Вингер разминался на протяжении большей части второго тайма вместе с партнёрами, но последними на замену при счёте 3:3 вышли Эрик Гарсия и Пау Виктор. Осознав, что он вновь остался в запасе на весь матч, Фати пнул ящик с водой и скамейку.

Фати не играет в Ла Лиге с 10 ноября 2024 года. В 2025 году форвард вышел на поле в концовках двух матчей – с «Барбастро» (4:0) в Кубке Испании и с «Боруссией» (4:0) в Лиге чемпионов.

Материалы по теме
«Барселона» — не главный претендент на победу в Лиге чемпионов — 2024/2025
Истории
«Барселона» — не главный претендент на победу в Лиге чемпионов — 2024/2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android