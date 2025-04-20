Мостовой: «Зениту» было важно собраться после игры с «Краснодаром», потратили много эмоций

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после победы над «Химками» (1:0) рассказал, с каким настроем команда выходила на игру.

«Всю неделю разговаривали о том, что потратили много эмоций на игру с «Краснодаром». Очень важно было собраться и не смотреть на то, что играем с командой из нижней части таблицы с какими-то проблемами. Нужно было отталкиваться от себя. Не знаю, как оценить свою игру в матче с «Химками». Норм», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

По итогам этого матча «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 53 очка за 25 встреч. «Химки» заработали 23 очка после 25 игр и располагаются на 12-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 55 очков за 25 игр.