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Марцел Личка ответил на вопрос о будущем Бальбуэны и Дасы в «Динамо»

Марцел Личка ответил на вопрос о будущем Бальбуэны и Дасы в «Динамо»
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Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка ответил на вопрос о возможном продлении контрактов с защитниками Фабианом Бальбуэной и Эли Дасой. Действующие соглашения обоих футболистов с клубом рассчитаны до конца нынешнего сезона.

— Какое будущее видите у Фабиана Бальбуэны и Эли Дасы, у которых летом заканчиваются контракты?
— Я не обсуждал этот вопрос с руководством, так что тяжело сказать, что будет летом, — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Бальбуэна сыграл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2,8 млн.

В текущем сезоне Эли Даса провёл за «Динамо» 25 матчей во всех турнирах. На его счету один гол и одна результативная передача. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,2 млн.

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