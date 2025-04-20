Игрок «Химок» Мирзов считает, что команда достойно выглядела в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался об игре подмосковной команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«С «Зенитом» было тяжело, но мы этого и ожидали. К сожалению, в конце не удалось дожать и отыграться, но мы старались. Можно сказать, что сегодня мы выглядели достойно против действующего чемпиона. Старались, выкладывались», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

По итогам этого матча «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 53 очка за 25 встреч. «Химки» заработали 23 очка после 25 игр и располагаются на 12-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 55 очков за 25 игр.