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Мирзов ответил, получили ли игроки «Химок» выплаты за долги по зарплатам

Мирзов ответил, получили ли игроки «Химок» выплаты за долги по зарплатам
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос о выплатах футболистам подмосковного клуба долгов по зарплатам.

— Вы все в курсе последних новостей, не могу добавить чего-то нового.

— До конца сезона всё будет хорошо?
— Это может от чего-то зависеть. Сегодня выходной, банки не работают, и деньги прислать невозможно. Психологически это было тяжело. Вы видели, что две последние игры мы вели в счёте, но в конечном итоге проигрывали. В такой ситуации нужно понимать всех — у каждого свои проблемы, — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Химки» заработали 23 очка после 25 игр и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

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