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Мирзов оценил шансы «Химок» сохранить прописку в РПЛ

Мирзов оценил шансы «Химок» сохранить прописку в РПЛ
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов оценил шансы подмосковной команды сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.

«У нас есть шансы остаться в Премьер-Лиге, они хорошие. Ситуация не критическая, будем делать всё для этого», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Ранее появлялась информация о задолженности клуба по зарплате перед футболистами.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 23 очка, столько же у грозненского «Ахмата», который находится на 13-й строчке — в зоне стыковых матчей. Также в зоне стыков находится «Пари НН» с 20 очками после аналогичного количество встреч.

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