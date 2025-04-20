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Мирзов отреагировал на слова Садыгова, назвавшего поведение игроков «Химок» беспределом

Мирзов отреагировал на слова Садыгова, назвавшего поведение игроков «Химок» беспределом
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов отреагировал на слова инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова, назвавшего поведение игроков команды беспределом. Напомним, ранее сообщалось о бойкоте футболистами тренировок.

«Туфан Садыгов сказал то, что сказал. Это его мнение, его эмоции. Сейчас нам нужно держаться всем вместе и решать свои задачи», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Подмосковные «Химки» заработали 23 очка после 25 матчей в нынешнем сезоне чемпионата России. Подопечные Магомеда Адиева располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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